Hræðist ekki Håland því hann þekkir lítið til hans

Erling Braut Håland hefur verið sjóðheitur eftir komuna til Dortmund en Dortmund mætir PSG í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.



Fyrri leikur liðanna fer fram á Westfalen-leikvanginum þann 18. febrúar og síðari leikurinn í París 11. mars.



Håland hefur raðað inn mörkum í bæði þýsku deildinni sem og bikarnum eftir að hafa komið til félagsins í janúarglugganum.



Varnarmaður PSG, Thomas Meunier, virðist ekki hræðast Norðmanninn miðað við ummæli hans eftir leik PSG gegn Nantes fyrr í vikunni.



„Hræðast hann? Ég þekki hann ekki sérstaklega. Hann hefur skorað mjög vel svo Dortmund er lið sem skorar mikið en fær einnig mikið af mörkum á sig,“ sagði Belginn.





