Fimmti mánuður tímabilsins þar sem Klopp er valinn bestur

Jürgen Klopp vinnur alla leiki í ensku úrvalsdeildinni þessi misserin og hann raðar einnig inn verðlaunum sem besti knattspyrnustjóri mánaðarins.



Klopp var í dag valinn besti knattspyrnustjóri janúarmánaðar en þetta er þriðji mánuðurinn í röð sem hann fær þessi verðlaun.



Auk þess var Klopp einnig valinn besti stjórinn í ágúst og september og er því fyrsti knattspyrnustjórinn sem er vinnur þessi verðlaun fimm sinnum á einu tímabili.



Pep Guardiola átti metið en hann var fjórum sinnum kosinn besti knattspyrnustjóri mánaðarins tímabilið 2017 til 2018.





BOSS



Jürgen Klopp has been named as the @premierleague's Manager of the Month for January - setting a new record for most wins (5) in a single season! pic.twitter.com/orzj152nMo