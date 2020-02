Guðlaugur Victor Pálsson var í sigurliði en Rúrik Gíslason í tapliði í þýsku B-deildinni í knattspyrnu í dag.



Victor og félagar unnu 3-2 sigur á Dynamo Dresden á útivelli en Victor lagði upp fyrsta mark Darmstadt.



Liðið er í 11. sæti deildarinnar með 26 stig.





All 3 points on the road thanks to goals from Paik, Kempe and @dursunserdar #SGDSVD #SV98 pic.twitter.com/sJoZo9Fb0F