Aymeric Laporte snéri aftur í lið Manchester City í gær er liðið hafði betur gegn nýliðum Sheffield United með marki frá Sergio Aguero.



Laporte hefur verið lengi á meiðslalistanum en þetta var hans fyrsti leikur síðan 31. ágúst er hann meiddist illa á hné í leik gegn Brighton.



City er þrettán stigum á eftir toppliði Liverpool en Guardiola segir að koma Frakkans geri mikið fyrir ríkjandi Englandsmeistara.



„Hann er besti miðvörður í heimi fyrir mér þegar hann er heill heilsu. Ímyndið ykkur þegar bestu liðin í heimi missa sinn besta miðvörð. Við höfum saknað hans,“ sagði Guardiola.





'He's the best in the world' - Pep Guardiola welcomes defender's return to Manchester City actionhttps://t.co/UvkBolWk8e pic.twitter.com/PtqOe9SJJg