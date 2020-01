Bandaríska tónlistarkonan Billie Eilish, sem sló eftirminnilega í gegn á síðasta ári með fyrstu plötu sinni, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, sópaði til sín öllum stærstu verðlaununum á Grammy-verðlaunahátíðinni sem fram fór í Los Angeles í gærkvöldi og nótt.



Alls vann Eilish til fimm verðlauna. Hún var valin besti nýliðinn og á lag ársins, Bad Guy, sem einnig var valin smáskífa ársins. Þá var plata hennar When We All Fall Asleep, Where Do We Go bæði valin plata ársins sem og poppplata ársins.



Þá hlaut eldri bróðir hennar og nánasti samstarfsmaður, Finneas O‘Connell, Grammy-verðlaun fyrir að framleiða fyrstu plötu systur sinnar.



Eilish, sem tilnefnd var til alls átta Grammy-verðlauna, er yngsti tónlistarmaðurinn til að hljóta verðlaunin fyrir plötu ársins.



„Ég grínast mikið með þessa hluti en ég vil í einlægni segja að ég er mjög þakklát,“ sagði Eilish í gærkvöldi.



Platan var öll tekin upp æskuheimili hennar og bróður hennar í Los Angeles. Sagði O‘Connell að þau hefðu gert það því hann væri mest skapandi þar sem honum liði hvað þægilegast.



„Það er ótrúlega mikill heiður að fá Grammy-verðlaunin fyrir að gera heimagerðar smákökur,“ sagði hann.



Eins og Vísir greindi frá í gærkvöldi vann íslenska tónskáldið Hildur Guðnadóttir Grammy-verðlaunin fyrir tónlist sína í sjónvarpsþáttunum Chernobyl.

Helstu sigurvegarar á Grammy-verðlaununum 2020:

Plata ársins: Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go

Smáskífa ársins: Billie Eilish, Bad Guy

Lag ársins: Billie Eilish, Bad Guy

Nýliði ársins: Billie Eilihs, Bad Guy

Besta poppplatan – sungin: Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go

Besti sóló-poppflytjandinn: Lizzo, Truth Hurts

Besta poppdúóið/poppsveitin: Lil Nas X og Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Besta poppplatan – hefðbundin: Elvis Costello & The Impostors, Look Now

Besta raftónlistarplatan: The Chemical Brothers, No Geography

Besta rokkplatan: Cage the Elephant, Social Cues

Besta alternative-platan: Vampire Weekend, Father of the Bride

Besta R&B-platan: Anderson Paak, Ventura

Besta rappplatan: Tyler, the Creator, Igor

Besta kántríplatan: Tanya Tucker, While I‘m Livin‘