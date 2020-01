AC Milan er komið áfram í ítalska bikarnum eftir að liðið vann 4-2 sigur á Torino í framlengdum leik í kvöld.



Fyrir leikinn heiðruðu stuðningsmenn AC Milan minningu Kobe Bryant sem lést á sunnudag en hann var mikill stuðningsmaður ítalska stórliðsins.





Kobe Bryant, who grew up in Italy, was a football and AC Milan fan.



The club paid tribute to him ahead of today's match. https://t.co/qtstzq6jcP pic.twitter.com/c0jxO8YKD3