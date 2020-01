Þjóðverjinn Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, var ekki hrifinn af frammistöðu Liverpool í 2-0 sigrinum á West Ham í kvöld.



Liverpool er þar af leiðandi komið með nítján stiga forskot á toppi deildarinnar en Klopp brosti þó ekki hringinn í kvöld.



„Ég er bara ánægður með stigin þrjú. Við gátum gert svo margt betur. Við hefðum getað sent boltann betur og varist betur,“ sagði Klopp í leikslok.



„Þessir drengir hafa spilað stórkostlega á leiktíðinni en frammistaðan í kvöld var meðal frammistaða.“





