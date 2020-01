Leeds tapaði 2-0 fyrir Sheffield Wednesday á heimavelli er liðin mættust í ensku B-deildinni í dag.



Bæði mörk Miðvikudagsmanna komu á síðustu fimm mínútum leiksins. Jacob Murphy skoraði á 87. mínútu og Atdhe Nuhiu í uppbótartíma.



Leeds er í öðru sæti deildarinnar með 52 stig, stigi á eftir WBA sem er á toppnum, en WBA gerði 2-2 jafntefli við Charlton í dag.





