Nuno Espirito Santo, stjóri Wolves, vill meina að Manchester United sé að selja miðanna á bikarleik kvöldsins á alltof háu verði.



Wolves og United mætast í endurteknum leik í 3. umferð enska bikarsins í kvöld og leikið er á Old Trafford.



Í ensku úrvalsdeildinni hefur deildin sett þak á hversu hátt má selja miðanna til útiliðsins en það má ekki selja það hærra en á 30 pund.



Talið er að United sé að miða á leiki kvöldsins á um 55 pund og Santo virðist ekki vera sáttur.



„Þetta er of mikið er það ekki? Ég er ekki sammála þessu. Ég myndi vilja að stuðningsmennirnir myndu ekki borga svona mikið en ég get ekki gert neitt í því,“ sagði Nuno.





'Make it cheaper, cheaper, cheaper'



