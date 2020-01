Eni Aluko, fyrrum landsliðskona Englands, hefur ákveðið að setja skóna upp í hillu eftir átján ára feril.



Þessi 32 ára framherji tilkynnti um ákvörðun sína á samskiptamiðlum í morgun en hún hefur leikið lengstum af í Englandi.



Einnig fór hún til Bandaríkjanna en endaði svo ferilinn hjá Juventus þar sem hún varð bæði ítalskur meistari og bikarmeistari.





My dear friend football, it's time to hang up my boots and retire as a professional footballer. Thankyou football for everything you've given and taught me. Thanks for the full circle moments & crazy unexpected journey.



Full letterhttps://t.co/UWOyO2nP8B



@PlayersTribune pic.twitter.com/jwj6HtHWic