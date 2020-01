Liverpool samdi við lækni sem Arsenal vildi ekki missa

Aðallæknir Arsenal, Gary O'Driscoll, hefur ákveðið að skrifa undir samning við Liverpool en hann hefur starfað hjá Arsenal undanfarin ár.



Andrew Massey, yfirlæknir Liverpool, er að yfirgefa félagið þann 1. mars er hann tekur við starfi sem leiðandi læknir innan FIFA.



Daily Mail greinir frá því að O’Driscoll hefur ákveðið að skrifa undir samning við Liverpool eftir að hafa rætt við félagið undanfarnar vikur.





