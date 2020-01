Spila á sama velli og drógust saman í enska bikarnum

Coventry City og Birmingham City ætla að skipta á milli sín aðgöngumiðunum í bikarleik þeirra um þar næstu helgi. Þetta er óvenjulegt enda eru þessi tvö félög í óvenjulegri aðstöðu.



Coventry City og Birmingham City drógust á móti hvoru öðru í 4. umferð ensku bikarkeppninnar og fer leikurinn fram 25. janúar næstkomandi.



Í enska bikarnum er það venjan að útiliðið fái aðeins lítinn hluta af miðunum í bikarleikjum en félögin ákváðu hins vegar að skipta miðunum á milli sín. Það er góð ástæða fyrir því.





This could be a great atmosphere!



Coventry City and Birmingham City who are currently groundsharing have agreed to share around half of the tickets for their #FACup fourth-round tie.



https://t.co/kdL3hGd2G3 pic.twitter.com/2Y28fzPjYt