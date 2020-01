United samþykkir tilboð Inter í Young

Manchester United hefur samþykkt tilboð Inter í Ashley Young. Sky á Ítalíu greinir frá.



Talið er að Inter greiði um 1,3 milljónir punda fyrir Young. Hann gerir eins og hálfs árs samning við Inter.

BREAKING: A £1.3m deal to bring Ashley Young to Inter Milan from Manchester United has been completed, according to Sky in Italy.