Moyes náði jafntefli gegn gömlu félögunum

Gylfi Þór Sigurðsson var ekki með Everton er liðið gerði 1-1 jafntefli við West Ham á Ólympíuleikvanginum í Lundúnum í dag.



Everton var án bæði Gylfa og Richarlison en snemma leiks varði Jordan Pickford vel. Þó var leikur beggja liða ekki upp á marga fiska.



Issa Diop kom West Ham yfir með skalla eftir fast leikatriði á 40. mínútu en fjórum mínútum síðar jafnaði Dominic Calvert-Lewin eftir hornspyrnu.





Only Chris Wood (5) has scored more headed goals in the Premier League this season than Dominic Calvert-Lewin (4).



