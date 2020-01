Pep Guardiola segir að það séu 100% líkur á því að hann muni stýra Manchester City á næsta leiktíð.



Guardiola hefur stýrt City til sigurs í ensku úrvalsdeildinni síðustu tvö ár en nú er liðið fjórtán stigum á eftir Liverpool.



Það hefur ýtt undir sögusagnir að Guardiola gæti verið á förum en sagt er að hann sé með í samningi sínum að hann geti yfirgefið félagið í sumar.



„Ég verð hérna áfram. 100%, nema þeir reki mig,“ sagð Guardiola er hann var spurður út í þetta á blaðamannafundi fyrir leik City gegn Crystal Palace í dag.





Pep Guardiola says he is "100% staying" as Manchester City manager next season.



