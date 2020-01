Söguleg þrenna Ronaldo

Cristiano Ronaldo, stórstjarna Juventus, bætti enn einni rósinni i hnappagatið í gær er hann skoraði þrjú mörk er Juventus vann 4-0 sigur á Cagliari.



Staðan var markalaus í hálfleik en á 33 mínútna kafla í síðari hálfleik skoraði Ronaldo þrjú mörk og Gonzalo Higuain bætti við einu marki.



Þetta var fyrst þrenna Ronaldo í ítölsku úrvalsdeildinni síðan hann kom til félagsins og er þetta því tíunda keppnin á ferlinum sem Ronaldo skorar þrjú mörk í.





Cristiano Ronaldo has now scored a hat trick in 10 different competitions:



Serie A

Premier League

La Liga

World Cup qualifying

Euro qualifying

Copa del Rey

Club World Cup

World Cup

UEFA Nations League

UEFA Champions League pic.twitter.com/XJpdv1cVSX