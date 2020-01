Allt jafnt hjá Leicester og Villa | Sjáðu mörkin

Leicester og Aston Villa gerðu 1-1 jafntefli í fyrri leik liðanna í undanúrslitum enska deildarbikarsins.

Sigurvegarinn úr rimmunni mætir annað hvort Manchester City eða Manchester United í úrslitaleiknum á Wembley en City er 3-1 yfir eftir fyrri viðureign þeirra.



Villa komst yfir með marki Frederic Guilbert. Anwar El-Ghazi gaf fyrir markið og Ben Chilwell var ekki vakandi á fjærstönginni svo Guilbert stakk sér fram fyrir Chilwell og skoraði.



Staðan 1-0 í hálfleik en Leicester sótti án afláts. Það bar svo árangur á 74. mínútu er varamaðurinn Kelechi Iheanacho jafnaði eftir að Villa hafði misst boltann skelfilega á sínum vallarhelmingi.



Mörkin úr leiknum má sjá hér.



Ekki urðu mörkin fleiri og lokatölur 1-1. Liðin mætast á nýjan leik í næstu viku.





