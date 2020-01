Ashley Young hefur verið boðinn eins árs framlenging á samningi sínum hjá Manchester United samkvæmt Sky Sports.



BBC greindi frá því í morgun að Young væri farinn til Inter Milan en samningur hans við United rennur út í sumar.



Sky Sports er ekki á sama máli og segir að United hafi boðið honum árs framlengingu en hinn 34 ára gamli Young hefur verið hjá United síðan 2011.





