Það verður Madrídarslagur í úrslitaleik spænska Ofurbikarsins eftir að Atletico Madrid vann 3-2 sigur á Barcelona í síðari undanúrslitaleiknum í dag.



Leikið var í Sádi-Arabíu en í gær vann Real Madrid sigur á Valencia, 3-1.



Staðan var markalaus í hálfeik í kvöld. Koke kom Atletico hins vegar yfir á átjándu sekúndu síðari hálfleiks og þá hófst veislan.



Lionel Messi jafnaði metin á 51. mínútu og hann virtist vera koma Börsungum yfir átta mínútum síðar en markið var dæmt af eftir VARsjá.



Antoine Griezmann kom Börsungum loks yfir á 62. mínútu og Gerard Pique kom boltanum í netið á 74. mínútu en það mark var einnig dæmt af vegna VAR.



Atletico fékk vítaspyrnu á 81. mínútu eftir að markvörður Barcelona, Neto, gerðist brotlegur. Á punktinn steig Alvaro Morata sem skoraði af miklu öryggi.



Sigurmarkið skoraði svo Angel Correa á 86. mínútu eftir að hann slapp einn í gegnum vörn gloppótta Barcelona-vörn. Lokatölur 3-2.





