Trasa Sprengisandur nadal zamknięta

„Zgodnie z informacjami od strażników oraz ludzi, którzy przejechali przez Sprengisandur na quadach, na trasie wciąż jest dużo śniegu, w wielu miejscach jest bardzo mokro. Według nich droga może zostać otwarta najszybciej za dziesięć dni” powiedział G. Pétur Matthíasson rzeczik prasowy Zarządu Dróg, spytany o stan głównych górskich dróg po zimie.

„Trwa naprawa drogi górskiej na południe do Nýjadalur, ale nadal jest tam wiele zniszczeń, pracownicy oczyszczają obecnie trasę do Versalir” komentował G. Pétur Matthíasson.

Zeszłego lata drogi górskie zostały otwarte szybciej niż zwykle. Tak, że wszystkie były przejezdne o tej porze roku lub na początku lipca.

Jednak w tym roku sytuacja jest inna i będą one otwarte później. Trasy Kjalvegur i Kaldadalsvegur zostały otwarte przed połową czerwca.

G. Pétur ma nadzieję, że obie trasy Fjallabaksleiðir, zostaną otwarte w najbliższy weekend.

„Oczyszczono i naprawiono już część trasy od Eldgjá i Landmannalaugar i na miejsce wysłano samochód, który monitoruje jakość dróg, dzięki czemu będzie wiadomo kiedy droga zostanie otwarta. Na trasie Fjallabaki syðra - F210, znajduje się jedna z odśnieżarek i mamy nadzieję, że jutro zakończy ona pracę, co także skróci czas oddania drogi do użytku. Prawdopodobnie trasę otworzymy w weekend lub na początku przyszłego tygodnia, staramy się zrobić to tak szybko jak to możliwe.”

Następna na liście jest droga prowadząca do wulkanu Laki.

„Dzisiaj na trasie Lakavegur pracuje równiarka i walec drogowy i mamy nadzieję, że prace zakończą się w ciągu najbliższych dwóch dni i wtedy droga zostanie otwarta” mówił rzecznik Zarządu Dróg.