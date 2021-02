Czy będzie można legalnie produkować alkohol w domu?

Poseł Partii Piratów Helgi Hrafn Gunnarsson, po raz kolejny złożył projekt ustawy o zniesieniu zakazu domowego warzenia alkoholu na własny użytek.

Projekt ustawy wspierają również inni członkowie Partii Piratów, a także posłowie z szeregów Partii Odrodzenie/ Viðreisn, Partii Sojusz/ Samfylkingur i Partii Zieloni - Lewica/ Vinstri Grænna.

Ustawa była już kilkakrotnie przedstawiana podczas posiedzeń w parlamencie, ale nigdy nie została przyjęta. Zgodnie z obowiązującym prawem produkcja alkoholu na własny użytek jest w kraju zabroniona.

W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdza się, że pomimo zakazu warzenie piwa było praktykowane przez długi czas. W ostatnich latach ukształtowała się bogata kultura piwowarstwa domowego. Osoby, które hobbistycznie zajmują się warzeniem piwa zazwyczaj nie próbują tego ukrywać. Jak komentuje Helgi Hrafn, wydaje się, że ludzie nie mają świadomości, że praktyka ta jest generalnie zabroniona.

„Gdyby czyn był haniebny lub sprzeczny z interesem publicznym, można by się spodziewać, że taka postawa pojawi się w ogólnej dyskusji na temat alkoholu, ale tak nie jest. Kwestie związane z alkoholem są słusznie bardzo kontrowersyjne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ani władze, ani opinia publiczna nie wydają się być zainteresowane egzekwowaniem tego zakazu, co wskazuje na to, że ​​zakaz produkcji alkoholu może już nie dotyczyć społeczeństwa” mówi oświadczenie.

Na przestrzeni lat pomysł wprowadzenia zmian w ustawie otrzymał wiele komentarzy. Dyrekcja Zdrowia sprzeciwiła się temu w 2018 roku i stwierdziła w komentarzu, że wszelkie zmiany w ustawie alkoholowej, które sprzyjają zwiększeniu dostępu do alkoholu lub zmianie nastawienia do alkoholu, doprowadzą do zwiększonego spożycia alkoholu i w efekcie będzie to miało szkodliwe skutki.

Fágun, stowarzyszenie fermentatorów, skomentowało sprawę w zeszłym roku, kiedy przedstawiono projekt. Stwierdzono wówczas, że ​​w krajach sąsiednich i ogólnie w krajach zachodnich obowiązuje zasada, że ​​domowe warzenie piwa do użytku prywatnego jest dozwolone.