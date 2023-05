Szczyt Rady Europy może spowodować cyberataki i protesty

Zespół rządowy ds. bezpieczeństwa cybernetycznego spodziewa się, że w czasie trwania szczytu Rady Europy w Reykjaviku, grupy stwarzające zagrożenie i protestujący wykorzystają sytuację, aby zwrócić na siebie uwagę za pomocą cyberataków. Ataki te mogą dotyczyć nie tylko samego spotkania, ale także islandzkich firm i instytucji, które nie są z nim powiązane.

W szczycie, który odbędzie się w Harpie, w dniach 16-17 maja, weźmie udział kilkudziesięciu przywódców europejskich. Spotkanie będzie ściśle zabezpieczone, a ulice w dużej części centrum miasta będą w tym czasie zamknięte dla ruchu samochodowego.

Władze biorą pod uwagę także możliwość wystąpienia ataków cybernetycznych, wymierzonych w samo spotkanie. W oświadczeniu CERT-IS, jednostki ds. bezpieczeństwa cybernetycznego islandzkiego rządu, mówi się, że jej eksperci są zgodni co do tego, że można założyć, że „grupy zagrożenia i protestujący” wykorzystają to wydarzenie, aby zwrócić na siebie uwagę cybernetycznymi atakami.

Celem takich ataków może być z jednej strony zakłócenie przebiegu spotkania, na przykład poprzez zaatakowanie transmisji prowadzonych na żywo. Jednak grupy hakerów, mogą również skupiać się na islandzkich firmach i instytucjach, które są zupełnie niezwiązane ze spotkaniem, z zamiarem spowodowania ogólnych zakłóceń i niedogodności.

„CERT-IS uważa, że ​​firmy i instytucje mają dobry powód do podjęcia działań w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej, w okresie poprzedzającym spotkanie” czytamy w komunikacie.

Grupa proponuje różne środki, które operatorzy sieci i systemów informatycznych powinni sprawdzić przed spotkaniem. Obejmują one zapewnienie personelu podczas spotkań, uwierzytelnianie dwuskładnikowe w krytycznych systemach i zwiększanie świadomości personelu na temat wiadomości phishingowych.