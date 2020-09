Inflacja rośnie szybciej niż się spodziewano

Inflacja wynosi obecnie 3,5 proc. I trzeci miesiąc z rzędu jest powyżej celu inflacyjnego Banku Centralnego. Inflacja nie była tak wysoka od szesnastu miesięcy.

Celem Banku Centralnego jest nieprzekraczanie 2,5 proc. inflacji, co zostało osiągnięte w grudniu ubiegłego roku, kiedy była na poziomie 2 proc., po tym jak była wyższa przez około dziewięć miesięcy. Od grudnia do maja tego roku, inflacja utrzymywała się poniżej 2,5 proc., po czym wzrosła do 2,6 proc. i pozostała na takim poziomie do czerwca.

W lipcu inflacja osiągnęła 3,0 proc., a w sierpniu 3,2 proc., we wrześniu zanotowano kolejny wzrost i obecnie jest ona na poziomie 3,5 proc. Jak wynika z danych Banku Centralnego, inflacja nie była wyższa od maja ubiegłego roku.

Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy indeks cen konsumpcyjnych i kosztów mieszkaniowych zanotował wzrost na poziomie ok. 3,5 proc. Natomiast brano pod uwagę wzrost o 3,9 proc. Wynika z tego, że ceny mieszkań obniżyły inflację w ciągu ostatniego roku.

Następne dane z Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych zostaną podane 7 października, czyli w środę w przyszłym tygodniu.