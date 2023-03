Remonty tymczasowo zmniejszą liczbę miejsc w przedszkolach

Od jutra rozpoczyna się przydział miejsc w przedszkolach w Reykjavíku. Jedno przedszkole nie przyjmie nowych dzieci, a modernizacje budynków wpłyną na przyjęcie do sześciu innych przedszkoli.

W najbliższych tygodniach rodzice dzieci, którzy złożyli podanie do szkół miejskich, mogą spodziewać się zaproszeń. Wnioski, które wpłyną po jutrze, nie będą traktowane priorytetowo aż do zakończenia alokacji, 17 kwietnia.

Według informacji z Wydziału Szkolno-Rekreacyjnego Miasta Reykjavík, przedszkole Laugasól tej jesieni nie przyjmie nowych dzieci z powodu remontu i napraw. W tym czasie zostaną wykonane prace, aby dodać dwa oddziały i ulepszone zostanie zaplecze dla nauczycieli.

Remonty w sześciu przedszkolach

Według Departamentu Szkolnictwa i Rekreacji, remonty wpłyną na sześć przedszkoli w Reykjavíku. Prace budowlane w przedszkolu Grandaborg mają wpływ na zapisy do przedszkola Gullborg, ponieważ dzieci z Grandaborg zostaną przeniesione do Gullborg.

Tego lata rozpocznie się także remont w Fífuborg, a działalność przedszkola zostanie przeniesiona tymczasowo do szkoły podstawowej Húsaskóli. Działania te będą miały wpływ na zapisy do szkoły. Prace budowlane w przedszkolach Hlíð i Hálsaskógur wpłyną na przyjmowanie dzieci do Ævintýraborgun na Nauthólsvegur i Vogabyggð, ponieważ działalność będzie tam tymczasowa.

Również przedszkola Árborg, Vesturborg, Kvistaborg i Sunnuás tymczasowo przyjmą mniej dzieci ze względu na budowę i przeniesienie działalności. Oczekuje się, że latem działalność Sunnuáss zostanie przeniesiona z Kringlan 1, z powrotem na teren szkoły na Dyngjuvegur.

Przewiduje się, że do siedemnastu samodzielnych przedszkoli korzystających z finansowego wsparcia miasta, jesienią tego roku zapisze się 300-400 dzieci.

Działania prowadzone w budynkach mają wpływ na liczbę przyjęć

W informacji z miejskiego Wydziału ds. Szkolnictwa i Rekreacji stwierdzono, że żadne dziecko nie straciło miejsca w przedszkolu z powodu remontów i innych prac budowlanych w Reykjavíku.

Zakończono prace budowlane w Nóaborg i Furuskóg i inne prace budowlane w miejskich przedszkolach nie będą miały wpływu na przyjmowanie dzieci tej jesieni.

Stwierdza się też, że trudno powiedzieć, w jakim wieku będą dzieci przyjmowane do przedszkoli jesienią. Czynione są jednak starania o zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście, poprzez plan działania strony Brúum bilid.

„W zeszłym roku w Reykjavíku otwarto cztery nowe przedszkola i oddano do użytku nowe oddziały w starszych przedszkolach. Równocześnie jednak podjęto inne ambitne działania w zakresie lokali, w których znajdują się szkoły podstawowe i inne przedszkola, których celem jest modernizacja starszych budynków, co będzie miało wpływ na sytuację w zakresie przyjmowania nowych dzieci.”

Prace budowlane powodują jednak, że po wakacjach mniej dzieci zostanie zapisanych do przedszkoli w Reykjavíku.

„Z powodu planowanych remontów, jesienią zostanie przyjętych mniej dzieci” mówi Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, przedstawiciel ds. informacji Wydziału Szkolnictwa i Rekreacji.