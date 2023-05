Wspomina swoją zmarłą siostrę

Kobieta, która została znaleziona martwa w Selfoss w czwartek, 27 kwietnia, nazywała się Sofia Sarmite Kolesnikova i miała 29 lat. Jej starsza siostra mówi o Sofii, że dziewczyna nigdy nie piła alkoholu, nie paliła, ani nie była uzależniona. Przyznaje także, że ma nadzieję, że policja wyjaśni, co się stało.

Dochodzenie w sprawie śmierci Sofii, prowadzi policja z południa kraju i w zeszłym tygodniu aresztowała dwóch młodych mężczyzn. W piątek zostali osadzeni w areszcie na tydzień. Według źródeł agencji prasowej, zatrzymani są przyrodnimi braćmi i mają ponad 20 lat.

Valda Nicola, starsza siostra Sofii, napisała w poście na Facebooku, że wiadomość o jej śmierci była wstrząsem dla rodziny.

„W czwartek otrzymaliśmy wiadomość, że odeszłaś. Nie wiemy, co się stało, ale ufamy, że policja się dowie” mówi Valda w poście. Jest też pełna wdzięczności za każdą minutę jaką spędziła razem z siostrą.

„Byłaś osobą, która znała etykiety wszystkiego, co jadłaś, każdego produktu kosmetycznego i każdego soku, który wypiłaś, ponieważ tak dużo myślałaś o zdrowym stylu życia i diecie. To było tak, jakbyś przygotowywała się do życia przez 200 lat.”

W chwili pisania artykułu, agencja prasowa nie rozmawiała z siostrą zmarłej, ale w krótkiej rozmowie z DV, Valda powiedziała, że podczas wywiadu słyszała, że jej siostra jest narkomanką czy coś w tym stylu. To jest dalekie od prawdy.

„Jesteś jedyną osobą, jaką znałam w życiu, która nigdy nie piła alkoholu, nigdy nie paliła, ani nie korzystała z żadnych z tych rzeczy. Byłaś tą, która zawsze chciała pomóc, jeśli tylko mogła, nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek słyszała, jak krzyczysz ze złości, zawsze byłaś słodka i serdeczna” mówi Valda.

W dzisiejszym komunikacie Departamentu Policji z południa kraju, stwierdzono, że śledztwo jest szeroko zakrojone i znajduje się na delikatnym etapie, dlatego policja nie podaje zbyt wielu informacji.