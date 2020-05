Netverjar kvarta yfir göngugötum: „Hún hló að mér og sagði að það væri sko allt opið“

Ég er, því miður, at it again



"Sæll þetta er göngugata"

"Nei"

"...jú"

"Nei"

"Jú jú, það er skilti þarna sem þú keyrðir framhjá"

"Nei"

"Jú, og annað á næstu gatnamótum"

"Síðan hvenær?"

"Síðustu viku eða e-ð"

"Já ok"

"Getur beygt til vinstri næst"

"Geri það"



Hann gerði það ekki pic.twitter.com/7wTSrjtGlq