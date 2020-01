Southampton fékk tíu stig af tólf mögulegum yfir jólahátíðirnar en liðið vann í dag 1-0 sigur á Tottenham á heimavelli.



Fyrsta og eina mark leiksins kom á sautjándu mínútu en þá skoraði Danny Ings. Funheitur Ings kominn með þrettán mörk í deildinni.



Tottenham reyndi allt hvað þeir gátu til að jafna metin en urðu fyrir áfalli er Harry Kane fór af velli í síðari hálfleik tognaður aftan í læri.





13 - Only Jamie Vardy (17) has scored more Premier League goals this season than Southampton's Danny Ings (13). Saintly. pic.twitter.com/0BYkqpSDff — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2020







Tottenham mistókst að minnka forskot Chelsea í baráttunni um fjórða sætið en Tottenham er í 6. sætinu með 30 stig. Chelsea með sex stigum meira.



Southampton er komið upp í 11. sæti deildarinnar og er nú með 25 stig en liðið hafði verið í bullandi fallbaráttu framan af móti.





FULL-TIME Southampton 1-0 Spurs



Danny Ings' goal proves decisive as Southampton record their third victory in four matches with a win over Spurs #SOUTOT pic.twitter.com/ePDXK9fs80 — Premier League (@premierleague) January 1, 2020







Annað lið sem hefur verið á góðu skriði er Watford en liðið hefur, eins og Southampton, náð í tíu stig yfir jólin.



Gerard Deulofeu kom Watford yfir og Abdoulaye Doucoure tvöfaldaði forystuna á 49. mínútu áður en Pedro Neto minnkaði muninn ellefu mínútum síðar.



Christian Kabasele fékk beint rautt spjald á 70. mínútu en tíu leikmenn Watford héldu út. Nigel Pearson að koma inn af krafti hjá Watford sem er með 19 stig, nú stigi frá öruggu sæti.



Wolves er í sjöunda sæti deildarinnar með 30 stig.





Watford have won three consecutive Premier League home games for the first time since April 2019:



2-0 vs. Man Utd

3-0 vs. Aston Villa

2-1 vs. Wolves



And they've had a man sent off in each of the last two. pic.twitter.com/4QeBgGN5b0 — Squawka Football (@Squawka) January 1, 2020







Leicester lenti í engum vandræðum með Newcastle en Brendan Rodgers og lærisveinar unnu 3-0 sigur.



Ayoze Perez kom Leicester yfir á 36. mínútu eftir hörmuleg mistök og James Maddison tvöfaldaði forystuna þremur mínútum síðar með stórkostlegu marki.



Þriðja og síðasta markið gerði hinn ungi Hamza Choudhury og lokatölur 3-0. Leicester í öðru sætinu en Newcastle í því tólfta.





Hamza Choudhury's goal against Newcastle was the first of his senior career.



Absolutely well worth the wait. pic.twitter.com/3sFrN2GUDt — Squawka Football (@Squawka) January 1, 2020