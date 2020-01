Manchester City vann 2-1 sigur á Everton í dag er liðin mættust á Etihad-leikvanginum. Gabriel Jesus skoraði bæði mörk City.



Phil Foden virtist vera koma City yfir í fyrri hálfleik en markið var svo dæmt af eftir skoðun í VARsjánni. Staðan var því markalaus í hálfleik.



Gabriel Jesus skoraði fyrsta markið á 51. mínútu og fjórum mínútum tvöfaldaði hann forystuna með sínu öðru marki. Skorar alltaf gegn Everton.





6 - Gabriel Jesus has scored more Premier League goals against Everton (6) than any other opponent, scoring these goals in just his last five appearances against them. Nemesis. pic.twitter.com/2ockCBnYRr