Bein útsending: DJ Carla Rose í Perlunni

Viðburðafyrirtækið Volume hefur tekið höndum saman með Perlunni og streymir tónlist plötusnúða þrjú kvöld í röð um páskahelgina.

Fyrst til að ríða á vaðið er DJ Carla Rose og ætlar hún að spila djúpt og minimalískt hús fyrir dansþyrsta í stóra stjörnusalnum í Perlunni. Fjörið hefst klukkan 22 og stendur til klukkan 23.30.

Hægt verður að horfa á útsendinguna í spilaranum hér fyrir neðan.

Carla Rose byrjaði að þeyta skífum 16 ára í London og stofnaði þar sitt fyrsta plötufyrirtæki, Botchit & Scarper, einungis 19 ára gömul. Árið 2005 dró ást hennar á tónlist hana til Íslands og hefur hún undanfarin ár starfað fyrir tónlistarhátíðina Secret Solstice. Carla Rose sækir innblástur sinn frá tónlistargoðsögnum á borð við Soul to Soul og Shut Up and Dance.

Viðburðafyrirtækið Volume einbeitir sér að upplifun þar sem fólk kemur saman í gegnum tónlist. Vegna veirufaralds og samkomubanns er áhersla fyrirtækisins nú á beinar útsendingar þar sem plötusnúðar þeyta skífum sínum á ýmsum framandi stöðum.

Volume tileinkar útsendingar helgarinnar þeim starfsmönnum sem eru í víglínunni á hverjum degi og er fólk hvatt til að fara á vef Landspítalans láta fé af hendi rakna til Styrktarsjóðs bráðasviðs.