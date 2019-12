Þrjátíu ár eru langur tími og á þessum þremur áratugum hefur útlitið oft verið bjart en í öll þau skipti hafa stuðningsmenn Liverpool þurft að sætta sig við enn ein vonbrigðin.



Staðan hefur hins vegar aldrei verið eins góð og í dag. Liverpool er með þrettán stiga forskot á Leicester City, sem er í öðru sætinu, og Liverpool á einnig leik inni á bæði Leicester og Manchester City sem er fjórtán stigum á eftir Liverpool.



Flest allir áhugamenn um ensku úrvalsdeildina eru tilbúnir að lýsa því yfir að Liverpool sé orðið enskur meistari þótt að deildin sé bara rétt rúmlega hálfnuð. Það á ekki að vera hægt að klúðra þessu.



Fyrir svartsýnu stuðningsmenn Liverpool þá hafa sárindin verið of mörg á síðustu árum til að þeir horfi rólegir á töflu deildarinnar. Það sem allir aðrir en sumir stuðningsmenn Liverpool geta lýst yfir er að „Liverpool sé orðið enskur meistari“ í fyrsta sinn síðan 1990.



Breska ríkisútvarpið skoðaði aðeins stöðuna út frá sjónarhóli stuðningsmanna Liverpool eftir leikinn á Anfield í gær.





Liverpool fans have been waiting a long time to win the Premier League and even with a 13-point gap at the top of the table, some still can't quite say "we are going to win it" out loud.



More: https://t.co/7i5wgt3mR2#bbcfootball #LFC pic.twitter.com/D6kLs5Tdjd