Dortmund tilkynnti í gær að félagið hafi skrifað undir samning við norska framherjann, Erling Braut Håland, til ársins 2024.



Norðmaðurinn hafði verið undir smásjá flestra stórliða Evrópu eftir vasklega framgöngu í Meistaradeild Evrópu á haustmánuðum með Red Bull Salzburg.



Dortmund hreppti þann norska og hann er nú þegar búinn að setja niður nokkra hluti sem hann vill ná með þeim gulklæddu frá Þýskalandi.





Learn German.



Score more goals.



Enjoy the yellow wall.



Win the derby.



Ask for the all-black shirt.



Erling Haaland already has a big to-do list at @BVB. pic.twitter.com/huTKptIsAc