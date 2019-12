Mariah Carey gefur út nýtt myndband við All I Want For Christmas Is You

Eitt vinsælasta jólalag sögunnar er lagið All I Want For Christmas Is You með Mariah Carey en lagið kom út árið 1994.



Nú hefur Mariah Carey gefið út nýtt tónlistarmyndband við lagið sem hefur strax slegið í gegn. Lagið er langmest spilaða jólalag allra tíma.



Á nokkrum klukkustundum hefur verið horft á það um milljón sinnum á YouTube og má sjá bæði nýja og gamla myndbandið hér að neðan.

Myndbandið við lagið sem kom út árið 1994.

Carey tók síðan lagið hjá James Corden í gær og má sjá þann flutning hér að neðan.