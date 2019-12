Enska knattspyrnusambandið hefur ákveðið að endurteknir leikir úr fjórðu umferð enska bikarsins verði leiknir í fríi ensku úrvalsdeildarliðanna í febrúar.



Einn þeirra sem er virkilega ósáttur við þessa breytingu er Jürgen Klopp, þjálfari Liverpool, en hann er ekki sáttur með þessa breytingu. Hann vill að liðið fái algjörlega frí.



Liverpool mætir grönnum sínum í Everton í 3. umferðinni og vinni Evrópumeistararnir þann leik og geri svo jafntefli í fjórðu umferðinni, þurfa þeir að leika aftur þá viðureign í byrjun febrúar. Í sjálfu vetrarfríinu.



„Vandamálið er að enska úrvalsdeildin hefur ákveðið að það verði vetrarfrí og enska knattspyrnusambandið ákveður að spila endurtekinn leik í þeirri viku,“ sagði Klopp í samtali við ESPN.



„Þetta er ótrúlegt. Þetta er í miðju vetrarhléinu. Hvernig er það hægt? Það er enginn að tala saman um þetta. Ég skil þetta ekki. Við getum ekki spilað fleiri leiki.“





'I really don't understand.. We can't do more games'



Jurgen Klopp on collision course with FA over plans for FA Cup fourth-round replays to be played during Premier League winter breakhttps://t.co/WisKyAF79w pic.twitter.com/kApY0Sq1sF