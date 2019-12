Omari Forson, ein af stjörnunum í akademíu Manchester United, er talinn ofarlega á óskalista forráðamanna Arsenal.



Hinn fimmtán ára gamli Forson er talinn einn efnilegasti leikmaðurinn í enska fótboltanum og Skytturnar vilja styrkja sig með Forson.



United fékk Forson í janúar en þá kom hann til félagsins frá akademíu Tottenham. Hann spilar reglulega með U16-ára liði félagsins sem og U18-ára liðinu.





Arsenal look to snap up Manchester United's 15-year-old starlet Omari Forson as they aim to bring in one of the best young talents in England https://t.co/hkn7neHEK5 pic.twitter.com/2j7MP5Z6x6