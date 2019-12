Rafael Benitez, stjóri kínverska félagsins Dalian Yifang, útilokar ekki að taka við Everton í framtíðinni þrátt fyrir að hann hafi verið þjálfari erkifjendanna í Liverpool á árum áður.



Benitez var gestur Monday Night Football á Sky Sports í gær var sem hann fór rætti margt og mikið en lærisveinn hans Jamie Carragher var einnig í settinu.



Carragher spurði hann út í þær sögusagnir um að spænski stjórinn væri orðaður við Everton og Benitez svaraði því.



„Augljóslega þá hef ég tengingar við Liverpool en á sama tíma á fjölskyldan marga vini í borginni. Bæði stuðningsmenn Everton og Liverpool. Það eru ekki nein vandamál með stuðningsmennina,“ sagði Benitez í þættinum í gær.



„Auðvitað erum við tengdari Liverpool en ég er atvinnumaður og í framtíðinni veistu aldrei. Ímyndaðu þér að ég vil vera á Englandi og vera nærri fjölskyldu minni og þetta starf myndi koma upp.“





