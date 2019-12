„Enginn vill mæta Liverpool“

Andy Robertson, bakvörður Liverpool, segir að ekkert lið vilji mæta Bítlaborgarliðinu er dregið verður í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar á morgun.



Liverpool tryggði sig áfram í 16-liða úrslitin með 2-0 sigri á Red Bull Salzburg í síðasta leik riðilsins en Liverpool sem á titil að verja verður þar af leiðandi í pottinum á morgun.



„Við berum virðingu fyrir öllum andstæðingum en við vitum hvernig við höfum gert hlutina síðustu tvö ár og enginn vill spila gegn okkur. Það er klárt en við verðum að sýna það,“ sagði skoski fyrirliðinn.



„Við getum ekki bara stólað á það heldur þurfum við að halda áfram að sýna það afhverju liðin vilja ekki spila gegn okkur. Við munum bíða og sjá hverja við fáum.“





