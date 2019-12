Jadon Sancho, framherji Dortmund, sem hefur farið á kostum í Þýskalandi síðustu tvö tímabil mun að öllum líkindum yfirgefa félagið næsta sumar, ef hann fer ekki frá Þýskalandi í janúar.



Sancho er einn heitasti ungi leikmaðurinn í boltanum í dag og mörg stærstu lið Evrópu eru talin horfa til þessa nítján ára gamla Englendings.



Barcelona, Liverpool, Manchester United og Chelsea renna hýru auga til Sancho en Simon Hughes, blaðamaður The Athletic, fjallar um málið.





Simon Hughes: “I’ve heard quite a few people say that Liverpool need another forward and I can understand that. It’s quite clear that Liverpool would quite like to sign Jadon Sancho. If he was available, Liverpool would have the money to sign him.” pic.twitter.com/2MeiiekBzt