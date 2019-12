Cristiano Ronaldo var ekki skemmt í gærkvöldi eftir leik Juventus og Bayer Leverkusen í síðustu umferð riðlakeppni Meistaradeildarinnar.



Öryggisgæslan var greinilega ekki upp á marga fiska í gærkvöldi í Þýskalandi því tveir áhorfendur náðu í gegnum öryggisgæsluna og inn á völlinn.



Fyrri áhorfandinn hljóp upp á völlinn og heilsaði á Ronaldo í miðjum leik en síðari eftir leikinn. Hann hins vegar greip í Ronaldo sem virtist allt annað en sáttur.





Klippa: Ronaldo reiddist áhorfenda

Cristiano Ronaldo reacted angrily after he was grabbed by a pitch invader at the end of Juventus' win at Bayer Leverkusen.



More: https://t.co/nHB8x1sGwE pic.twitter.com/axeZJqJc2r