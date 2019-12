Marouane Fellaini, miðjumaður Shandong Luneng í kínversku ofurdeildinni, segist enn vera í sambandi við gamla stjóra sinn, Jose Mourinho.



Fellaini kom til United frá Everton árið 2013 en hann var ein fyrstu kaupin eftir að Sir Alex Ferguson hætti. Belginn var svo fastamaður undir stjórn Jose Mourinho á tíma hans hjá félaginu.



Eftir að Mourinho tók við Tottenham í síðasta mánuði hafa gengið þær sögusagnir um að þeir gætu endurnýjað kynnin en Fellaini efast um það.





Marouane Fellaini says he still texts Jose Mourinho, but he won't be moving to Tottenham in January #THFChttps://t.co/ATydZqzFU5 pic.twitter.com/STugO48WtE