Sería A hneykslar marga með myndum af öpum á glænýjum baráttuspjöldum sínum gegn kynþáttafordómum.



Kynþáttafordómar eru mikið vandamál á Ítalíu eins og hefur komið vel fram í mörgum myndum á síðustu vikum og mánuðum, allt frá hegðun áhorfenda upp í framsetningu á forsíðum íþróttablaða. Fáir áttu samt von á því að Sería A deildin sjálf myndi misstíga sig í þessum málum.



Það má segja að deildin sjálf hafi klúðrað síðustu skrefum sínum all svakalega.





An anti-racism campaign by Serie A has been criticised for using "misguided" posters of monkeys.



Read more: https://t.co/fNRdYfUZ2n#bbcfootball pic.twitter.com/lAP19V7sYq — BBC Sport (@BBCSport) December 16, 2019



Sería A er að setja af stað nýja herferð gegn kynþáttafordómum og kynnti ný veggspjöld í gær. Sumir trúa því varla sem þeir sjá þar enda um einstaklega klaufalega tilraun að ræða.



Á veggspjöldunum þremur, sem voru kynnt í höfuðstöðvum deildarinnar í Mílanó, eru nefnilega myndir af öpum með málað andlit og undir stendur „Nei við rasisma“



„Einu sinni enn þá gerir ítalskur fótbolti heiminn orðlausan. Það er erfitt að sjá fyrir sér hvað forráðamenn Seríu A voru að hugsa með þessu eða við hverja þeir ráðfærðu sig,“ sagði í yfirlýsingu frá baráttusamtökunum Fare.



„Í landi þar sem yfirvöldum mistekst að taka á kynþáttafordómum í hverri viku hefur Sería A sett af stað herferð sem lítur út eins og sjúkur brandari. Þessar myndir eru hneyksli. Þær hafa öfug áhrif og sjá til þess að menn halda áfram að gera lítið úr fólki af afrískum uppruna,“ segir enn fremur í yfirlýsingu Fare og þar kalla menn nú eftir raunverulegum aðgerðum:



„Það er kominn tími fyrir framfarasinnuð félög í þessari deild til að láta heyra í sér.“





Serie A's new 'No to Racism' campaign.



This is an absolute joke. pic.twitter.com/YektJx7cch — Football Tweet (@Football__Tweet) December 16, 2019