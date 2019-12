Hver er harðasti iðnaðarmaður Íslands?

Útvarpsstöðin X977 og Wurth leita að harðasta iðnaðarmanninum á Íslandi.



Undanfarnar vikur hefur hlustendum X977 boðist að koma með tilnefningar um harðasta iðnaðarmanninn og komu inn fjölmargar ábendingar um slíka. Sérstök dómnefnd fór svo yfir allar tilnefningar. Hún hefur valið tíu einstaklinga sem þóttu skara framúr og hefst nú kosning á harðasta iðnaðarmanni Íslands.



Þetta er í fimmta skiptið sem harðasti iðnaðarmaðurinn er valinn hér á Vísi. Árið 2015 var Arnór Davíð Pétursson pípari valinn, 2016 var það Halldóra Þorvarðardóttir blikksmiður, 2017 Auður Linda Sonjudóttir og 2018 Kristín Snorradóttir skrúðgarðyrkjufræðingur.



Kosningin stendur yfir í tvær vikur. Hér fyrir neðan má sjá keppendur og lesa meðmælabréfin sem fylgdu tilnefningum þeirra.



Guðrún Kristín Vilhjálmsdóttir

Eva Björk

Anna Hildur

Malín Bergljótardóttir Frid

Meðmælabréf: Guðrún Kristín vinnur á dekkjaverkstæði þar sem hún gerir allt frá því að ballansera 13 tommu dekk upp í að gera við 60 tommu risadekk. Hún fer létt með það og er með góða þjónustulund, brosmild og gerir allt fyrir kúnnann.Meðmælabréf: Eva á sér sögn sem hljómar svona: „Life begins at the end of your comfort zone.“ Hún er búin með meistarapróf í smíði (húsa og húsgagna) og nú er hún að kenna í Tækniskólanum. Eva er DÚER. Ef eitthvað þarf að laga gerir hún það bara. Hún er bara 37 ára en er búin að gera mikið í lífinu sem hefur haft áhrif á margar manneskjur. Hún sagði einu sinni við mig „þú getur allt ef þú ætlar þér það.“ Þetta hefur setið pikkfast í mér og svoleiðis ætla ég að lifa.Meðmælabréf: Anna ber niður veggi með sleggju, heldur á 30 kg múrpokum með annarri. Hún er harðari í horn að taka en flestir karl- og kvenmenn. Einstæð tveggja barna strákamamma sem vinnur erfiðisvinnu með bros á vör. Sumarið 2018 endurbyggði hún útitröppur og það rigndi nánast allan tímann. Hún kvartaði aldrei. Viðskiptavinir hennar eru hæstánægðir með gæðin sem hún skilar af sér. Hún er hress og skemmtileg, vinnusiðferði hennar er uppá tíu og andlegur styrkur hennar veitir öðrum innblástur.Meðmælabréf: Malín er án efa harðasti loftlínurafvirki Veitna!

Ólafur Atli Helgason

Kristján Oddsson

Hersir Guðnason

Joanna Denca

Meðmælabréf: Geggjað duglegur. Vinnur bæði hjá Vélsmiðju Suðurlands og er í fullu námi í FSu. Er að útskrifast úr grunndeild málmiðnaðar og er byrjaður í vélaverðinum. Búin með samningstímana og er bara algjör nagli.Meðmælabréf: Margslunginn yfirburðarvélstjóri. Þekktur fyrir ósérhlífni og mikla tölvukunnáttu. Afburða suðumaður og blandmeistari. Sýnir einstakan náungakærleika og tillitssemi og er allt í öllu.Meðmælabréf: Vinnur í hvaða veðri sem er, sjö daga vikunnar, tíu til fimmtán tíma á dag, við að helluleggja, tyrfa, smíða palla, gera við bíla og margt fleira.Meðmælabréf: Joanna er harðasti iðnaðarmaðurinn. Hún vann til dæmis við að rífa niður þriggja hæða hillukerfi í vöruhúsi, þetta voru 200 tonn af stáli sem fóru í ruslið. Joanna datt milli hæða en var komin til vinnu aftur viku seinna og gaf strákunum ekkert eftir!

Gunnar Pétur Jónsson

Patrekur Trostan Stefánsson

Meðmælabréf: Gamla skóla harkan! Rúm 45 ár í múrverki, enn á fullu. Hlaðandi veggi og múrandi. Yfirleitt mættur ÁÐUR en kallað er til að redda málunum. Gerast ekki harðari.Meðmælabréf: Drengurinn er fyrirmyndariðnaðarmaður!