England og Ítalía mætast á Wembley

Englendingar ætla að undirbúa sig fyrir EM næsta sumar með því að fá Ítali í heimsókn á Wembley leikvanginn í mars.



Ítalir komust líka á EM 2020 eins og enska landsliðið en Ítalir unnu alla tíu leikina í undankeppninni og það með markatölunni 37-4. Englendingar unnu sjö af átta leikjum í sínum riðli.



Leikurinn á Wembley fer fram 27. mars og verður fyrstu af fjórum undirbúningsleikjum enska landsliðsins fyrir Evrópumótið.





England will play a friendly against Italy in March as part of their preparations for Euro 2020.



