Southgate mun fylgjast vel með Stones í stórleiknum

Gareth Southgate, landsliðsþjálfari Englands, segir að hann muni fylgjast með enska miðverðinum, John Stones, er Liverpool og Manchester City mætast í dag.



Southgate hefur ekki valið Stones í enska landsliðið síðan hann gerðist sekur um afdrífarik mistök í 3-1 tapi gegn Hollandi í undanúrslitum Þjóðadeildarinnar.



Stones var meiddur í verkefnunum sem voru í september og október en var einfaldlega ekki valinn fyrir leikina sem eru framundan hjá enska landsliðinu á næstu vikum.



Stones verður í eldlínunni í dag er Manchester City heimsækir Liverpool í stórleik ensku deildarinnar en liðin berjast á toppi deildarinnar.





