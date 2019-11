Föstudagsplaylisti Heiðu Eiríksdóttur

Ragnheiður Eiríksdóttir sem kennd hefur verið við hljómsveitirnar Hellvar, Unun og Dys, ásamt fleirum, setti saman föstudagslagalista sem er alltof mikill grasrótartöffaraskapur fyrir Spotify.



Lögin sem tókst að grafa upp á streymisveitunni sænsku fá því að mynda hálfkláraðan lagalista, hefðarinnar vegna, en listinn í heild sinni fær einnig að fylgja í Youtube-lagalista útgáfu. Reyndar er lagið Heaven með TSS ekki á Youtube en það er þó allavega í Spotify listanum.



Heiða segist hafa verið að kljást við skringilegt tímabil í lífi sínu undanfarið og telur „tónlistann“ sinn áreiðanlega endurspegla það.



„Mér finnst gaman að gera fullt af hlutum en að fara í stórmarkað er ekki einn þeirra. Því hef ég gjarnan tónlist í eyrunum til að reyna að róa mig.“ Hún fari yfirleitt rétt fyrir lokun þegar allt er á fullu inni í búðunum. „Ég hlusta því á eitthvað kreisí sem lætur annars óbærilegar aðstæður verða mjög súrrealískar.“



„dj flugvél og geimskip segir okkur náttúrulega að allt sé bara bull og því er listinn tileinkaður henni og hinni frábæru plötu Our Atlantis.“ Annað á listanum sé mishefðbundið.



„Sumt á ég bara á vínylplötum eða snældum sem ég hlusta á í vinnustofunni minni, en þar hef ég eytt miklum tíma undanfarið.“ Þar vinnur að hún að tilraunakenndri ljóðaplötu, að alls kyns ritlist og myndlist, og gerir gítar- og bassatilraunir.



„Ég hef alltaf unnið mjög mikið með upplifun mína af því að finnast maður vera framandi í heiminum. Hluti af því er að hverfa inn í heim tónlistar eða annarrar listar því þar getur maður fundið einhvern tón sem maður harmonæsar við.“



Það sama höfði ekki til hennar þegar hún skrifar og þegar hún teiknar. „En í raun getur öll tónlist orðið innblástur að einhvers konar sköpun, ef maður er rétt stemmdur.“



Heiða minntist áður á upphafslag listans með Steinunni Eldlfaug, kenndri við flugvél og geimskip, en skrifaði svo stuttlega um hvert lag sem á eftir kemur á listanum:



Bæði Godchilla og HAM eru á listanum, enda í hópi minna uppáhalds-rokkbanda á Íslandi.



Lou Reed er líka þarna með vanmetið lag af vanmetinni plötu.



Uppáhalds-útlenska bandið mitt er Sonic Youth og ég valdi lag með Kim Gordon sem var að gefa út sólóplötu sem ég á einmitt eftir að heyra.



Mass uppgötvaði ég á Norðanpaunki og keypti kassettuna.



Andrew vinur minn reddaði mér Aryan Aquarians-spólunni.



Það er allt of lítið af svart-málmi á listanum, suma daga hlusta ég bara á blakkmetal, en 0 er þarna samt.



TSS er snillingur, og þetta lag með honum framtíðar-klassík.



Svo set ég Heidatrubador á listann í lokin með lagið Veerle, en það um belgíska vinkonu sem ég kynntist í gegnum sameiginlegan áhuga á tónlist á Airwaves fyrir mörgum árum. Læt ég lokaorð þess lags vera lokaorð mín: ,,I’ll see you later in musicland”.



Og ef það er uppklapp, þá leikur Heidatrubador loks titillag plötunnar Fast sem hún gaf út árið 2017. Það er fyrsta lagið sem ég samdi eingöngu á bassa, en þar spila 5 bassar og nokkrar Heiður syngja.