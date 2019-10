„Grealish er ótrúlegur leikmaður en of dýr fyrir Manchester“

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, hrósaði Jack Grealish, leikmanni Aston Villa, í hástert eftir leik liðanna í enska boltanum um helgina.



Man. City vann 3-0 sigur á nýliðum Villa í gær. Staðan var markalaus í hálfleik en í síðari hálfleiknum gengu meistararnir á lagið og unnu að lokum nokkuð öruggan sigur.



Guardiola var ekki sáttur með fyrri hálfleikinn hjá sínum mönnum en síðari hálfleikurinn var betri. Hann hreifst þó að frammistöðu fyrirliða Aston Villa, Jack Grealish.



„Hann er ótrúlegur. Topp leikmaður. Ég er ánægður að hann var áfram hjá Villa í ensku B-deildinni og varði félagið sitt,“ sagði Spánverjinn í leikslok.





Pep Guardiola hails "incredible" Jack Grealish after Man City display



But the Aston Villa captain left the Etihad on crutches...https://t.co/xUp03ZvAhM pic.twitter.com/OjO6uidAjw