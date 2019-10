Ný leikjaþjónusta Google lítur dagsins ljós í nóvember

Stadia, leikjaþjónusta Google, mun opna, ef svo má að orði komast, þann 19. nóvember. Eingöngu þó fyrir þá sem forpanta svokallaða „Founder“ útgáfu. Almenn útgáfa mun svo fylgja síðar. Um er að ræða áskriftarþjónustu þar sem fólk mun geta spilað tölvuleiki í gegnum netið, án þess að þurfa að eiga tölvur. Leikirnir eru keyrðir upp í vefþjónum Google og þeim er streymt í sjónvarp, síma eða önnur snjalltæki, eftir hentisemi þess sem er að spila.



Það eina sem notendur munu þurfa er Chrome-vafrinn (sem hægt er að nota í öllum Android tækjum), Chromecast eða Pixel-síma.



Það sem meira er, þá segja forsvarsmenn Google að notendur Stadia muni geta spilað leikina í gegnum streymisþjónustuna með betri gæðum en núverandi leikjatölvur bjóða upp á. Stadia muni styðja 4K upplausn, 60 ramma á sekúndu og hágæðahljóð og seinna meir jafnvel 8K upplausn. Við kjöraðstæður þó.



Notendur munu þurfa stöðuga háhraða internettengingu.



Hér eru leikirnir sem hægt verður að spila og þar að neðan má sjá kynningu Google á þeim leikjum.



Bandai Namco – Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda – DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood

Bungie – Destiny 2, Destiny 2: Shadowkeep Expansion

CD PROJEKT RED – Cyberpunk 2077

Chump Squad – KINE

Coatsink – Get Packed

Codemasters – GRID

Dotemu – Windjammers 2

Deep Silver – Metro Exodus

Drool – Thumper

Giants Software – Farming Simulator 19

Larian Studios – Baldur’s Gate 3

nWay Games – Power Rangers: Battle for the Grid

Omega Force – Attack on Titan 2: Final Battle

Pandemic Studios – Destroy All Humans!

Robot Entertainment – Orcs Must Die 3

Sega – Football Manager

SNK – Samurai Shodown

Square Enix – Final Fantasy XV – Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Marvel’s Avengers

SUPERHOT – SUPERHOT

2K – NBA 2K, Borderlands 3

Tequila Works – Gylt

Warner Bros – Mortal Kombat 11

THQ – Darksiders Genesis

Ubisoft – Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance , Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2 , Trials Rising, The Crew 2, Watch Dogs: Legion