Hvað er það sem gerir þig meira aðlaðandi?

Það er margt sem hefur verið sagt um fegurð í gegnum tíðina og ófáar skilgreiningar á því hvað fegurð raunverulega er.

Hverjum þykir sinn fugl fagur, fegurðin er það sem kemur að innan eða að fegurðin er einungis í auga þess sem skynjar hana.



­­Er þetta bara svona einfalt?

Auðvitað erum við öll með mismunandi smekk og fegurðarskyn okkar eftir því. Sumir heillast af ákveðnum stíl, ákveðnum líkamsvexti eða ákveðinni týpu. En staðreyndin er samt sú að þrátt fyrir þennan mismunandi smekk þá virðast sumar manneskjur hafa einhvern óútskýranlegan sjarma. Eitthvað aðdráttarafl sem fær flesta í kringum þá til að heillast.



Á síðunni The anatomy of love er farið yfir fimm eiginleika sem þessar ofurheillandi manneskjur eiga sameiginlegt og hvernig er hægt að tileikna sér þá eiginleika til að auka eigið aðdráttarafl og verða meira aðlaðandi.



GÓÐ FYRSTU KYNNI

Þrátt fyrir endalausar rökræður og efasemdir mikilvægi fyrstu kynna þá leikur enginn vafi á hversu mikil áhrif þau hafa. Þau skipta verulegu máli. Rannsóknir sýna að fólk hefur tilhneigingu til þess að vera mjög fljótt að dæma aðra út frá líkamlegu aðdráttarafli þeirra. Manneskja hefur í raun aðeins 2-30 sekúndur til þess að koma eins vel fyrir og hún getur.Þegar þú hittir nýtt fólk er því gott að hafa í huga er að bera þig á eins góðan máta og þú mögulegar getur. Fólk viðist laðast að fólki sem er samkvæmt sjálfum sér og einlægt. Tilgerð er eitthvað sem fólk sér fljótt í gegnum svo ekki reyna að vera eitthvað annað en þú ert. Að vera fullur sjálfstraust en einlægur á sama tíma er því talin mjög heillandi blanda.

VERTU ÁHUGAVERÐUR

Hvaðan ertu? Áttu börn? Hvað gerir þú? Þessar spurningar falla fljótt í bakgrunninn og verða hálf leiðinlegar og tilgerðalegar. Kurteisishjal sem verður oft frekar vélrænt er ekkert sérlega heillandi.



Manneskjur hafa tilhneigingu til að vilja blandast inn í fjöldann, sérstaklega ef við erum feimin eða stressuð. Hins vegar er besta leiðin til að verða meira aðlaðandi að vera áhugaverður einstaklingur, skera sig úr fjöldanum á einhvern hátt. Mannsheilinn þráir nýjungar og örvun og verður fljótt leiður á sömu hlutunum.Þarna geta hlutir eins og áhugaverð föt eða sérstakir skartgripir hjálpað. Það að finna eitthvað sem hentar þínum stíl en sker þig á einhvern hátt úr hópnum. Mikilvægt er samt að hafa í huga að reyna ekki að vera einhver annar en þú ert. Finndu það sem einkennir þinn persónuleika og stíl. Hugsaðu um smátriðin.Það gildir sama með samskipti, hvernig skerðu þig úr? Prófaðu að skoða þessa eiginleika hjá fólki næst þegar þú ert í partýi eða í einhverri samkomu þar sem fólk er að blanda geði. Sjáðu þá hvað það eru margir að nota sömu frasana, sömu spurningarnar eða sömu nálgunina í samræður.Hlustaðu svo á fólk sem sker sig úr hvað samskipti varðar, um hvað er það að tala? Hvernig segir það frá? Það að segja skemmtilegar sögur, spyrja áhugaverðra spurninga er nefninlega ákveðin kúnst.Pældu aðeins í þessu, undirbúðu þig og hugsaðu um eitthvað skemmtilegt eða áhugavert til að segja frá þegar þú hittir fólk.

VERTU AÐGENGILEGUR

Það er mjög alengt að fólk sé hrætt við að virða of örvæntingarfullt eða of þurfandi í samskiptum sem verður til þess að fólk hefur tilhneigingu til að halda sig til baka. En að halda það að einungis nærvera þín á viðburðum eða í partýum sé nóg er mikill misskilningur. Ekki reyna að lesa hugsanir fólks því að þú getur það ekki. Fólk mun ekki kynnast þér nema að þú gefir þeim aðgang að þér, vertu óhræddur við það.Í stað þess að standa út í horni skaltu nálgast manneskjur sem þér finnast áhugaverðar. Tjáðu þeim hversu gaman þér þykir að vera á staðnum og hvað þér finnst gaman að hitta nýtt fólk. Þó að þetta eigi kannski ekki alltaf við þá eykur þetta líkurnar töluvert á því að fólki finnist þú aðalaðandi.Hugsaðu líka um líkamstjáninguna þína, hún gefur mjög sterk skilaboð. Hangir þú yfir símanum þínum? Heldur þú veskinu þínu þétt upp við þig eða ertu með krosslagðar hendur? Treður þú höndum í vasa eða felur þær undir jakkanum þínum? Allt þetta gerir fólki erfiðara að nálgast þig og gerir þig minna aðlaðandi í augum annara, jafnvel fráhrindandi.Ef þú vilt sýna að þú ert aðgengilegur fyrir samskiptum er best að standa í opinni stöðu, beinn í baki og með hendur þínar sýnilegar. Ef þú ert með veski, hafðu það þá á öxlunum. Ef þú ert með síma, leggðu hann þá frá þér. Allt eru þetta gerir þig meira aðlaðandi í augum fólks.

VERTU ÁHUGASAMUR

VERTU EFTIRMINNILEGUR

Uppáhalds umræðuefni fólks er yfirleitt eitthvað sem sem tengist þeim sjálfum. Eiginleikinn að vera góður hlustandi er því oft vanmetinn.Æfðu þig í að hlusta markvisst með því að endurtaka það sem fólk segir og ræða það jafnvel frekar. Sýndu áhuga á fólki þegar það er að tala í stað þess að bíða eftir því að það komi að þér, þá ertu ekki raunverulega að hlusta.Ef þú sérð manneskjuna aftur reyndu þá að minnast á eitthvað sem þið voru að tala um, sýndu áhuga. Það er óþarfi að minnast á allt sem þið töluðum því það getur komið út sem of mikill áhugi eða jafnvel þráhyggja. En að taka kannski upp eitt tvö umræðuefni sem þú mannst eftir sýnir að þú hefur raunverulegan áhuga á manneskjunni og hafir hlustað. Fólki finnst það aðlaðandi.Láttu fólk alltaf vilja meira. Þessi þunna lína að vera áhugaverður en samt ekki of mikið. Að kunna að yfirgefa samræðurnar á réttum tíma, vitandi að fólki langar að tala aftur við þig, langi að heyra meira og sækja í nærveru þína.Ekki hella öllu út í einu í samræðum, þú þarft ekki að leggja öll spilin á borðið strax.

Útlit og útgeislun, hvort er það sem vegur meira þegar kemur að því að vera aðlaðandi?



Rannsóknir sýna ítrekað fram á að það sem skipti mestu máli er því það sem kemur að innan frá, ekki útlit. reynslan. Aðdráttarafl manneskju er því byggt á sjálfstrausti, því líða vel í eigin skinni og vera með góða nærveru.



Svo ef þú vilt vinna í útgeislun þinni og aðdráttarafli til að verða meira aðlaðandi prófaðu þá að tileinka þér þessi ráð hér að ofan. Þú munt mjög líklega finna mikinn mun á því hvernig fólk tekur þér.