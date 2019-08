Fimmtudagsbolti hjá Wolves og Steven Gerrard í vetur

Wolves tryggði sér sæti í riðlakeppni Evrópudeildarinnar í vetur eftir 2-1 sigur á Torino í síðari leik liðanna í forkeppni Evrópudeildarinnar.



Fyrri leiknum lauk með 3-2 sigri Wolves í fjörugum leik á Ítalíu og það var Portúgalinn Raul Jimenez sem kom Wolves yfir á 30. mínútu.



Þannig stóðu leikar þangað til á 57. mínútu er Andrea Belotti jafnaði metin. Einungis mínútu síðar komst Wolves aftur yfir með marki Leander Dendoncker.





FT | #WOL 2-1 #TOR



And that's full time! Wolves with a 5-3 aggregate win over @TorinoFC_1906! Raul Jimenez and Leander Dendoncker on target for the home side. #WOLTOR



pic.twitter.com/pqltxOkA8H