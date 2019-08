Zara Larsson kom vitavörðum á óvart á Akranesi

Sænska söngkonan Zara Larsson, sem hitaði upp fyrir Ed Sheeran á Laugardalsvelli um helgina, skellti sér í ferðalag um Ísland eftir seinni tónleika Sheerans á sunnudag. Larsson hefur m.a. komið við í Akranesvita, skoðað Skógafoss og kannað Snæfellsnes.



Larsson hefur verið iðin við að birta myndir og myndbönd úr ferðalaginu á Instagram, þar sem um sex milljónir fylgja henni. Eftir partístand helgarinnar, þar sem Larsson og hljómsveit hennar buðu Sheeran og fylgdarliði til veislu, hélt hún út á land. Hún kannaði Suðurland í gær og í dag hélt hún vestur á bóginn og kíkti bæði út á Akranes og Snæfellsnes.



„Fann vita á Íslandi með góðum hljómburði. Njótið nasanna á mér,“ skrifaði Larsson við myndband sem hún birti af sér að þenja raddböndin í Akranesvita í dag.



Forstöðumenn Akranesvita birtu jafnframt sjálfir myndband af því þegar Larsson brast í söng í vitanum. Myndbandið má sjá hér að neðan.



Þá smelltu þeir einnig mynd af henni við vitann í dag, þar sem hún kom í för með móður sinni. Á þeim tímapunkti voru starfsmenn vitans þó ekki meðvitaðir um að þar færi heimsfræg söngkona.



„Í dag kom sænsk söngkona í Akranesvitann með móður sinni. Þær mæðgur eru búsettar í Stokkhólmi. Þeim fannst hljómburður vitans alveg ótrulega flottur og hver veit nema að þær eigi eftir að heimsækja vitann einhvern tímann aftur,“ er skrifað undir myndina á Facebook-síðu vitans.



Vísir ræddi við Hilmar Sigvaldason vitavörð í Akranesvita í fyrra. Hann sagði upp vinnu sinni í Norðuráli á Grundartanga í lok árs 2014 og vinnur nú allan ársins hring við það að taka á móti ferðamönnum. Viðtalið við Hilmar má lesa hér.



Larsson og móðir hennar við Akranesvita. Mynd/Akranesviti

Larsson er 21 árs og hefur slegið í gegn um allan heim með slögurum á borð við Symphony, Lush Life og Ain‘t My Fault. Larsson er sannkallaður Íslandsvinur en hún hélt tónleika hér á landi árið 2017. Þá er tónlistarmyndbandið við lag hennar Never Forget You tekið upp á Íslandi. Myndbandið má sjá hér að neðan.



Og hér að neðan má sjá fleiri myndir úr ferðalagi Larsson.



Í kvöldsólinni í stuðlaberginu. Instagram/@zaralarsson

Söngkonan kíkti inn í Hallgrímskirkju, sem skartar regnbogalitum í tilefni Hinsegindaga. instagram/@zaralarsson