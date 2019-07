Eigandi Hlöðu ráðinn sem ráðgjafi hjá ON

Orka náttúrunnar réð framkvæmdastjóra og eiganda fyrirtækis sem selur hleðslustöðvar sem ráðgjafa um hleðslustöðvar. Ólafur Davíð Guðmundsson, framkvæmdastjóri Hleðslu ehf., einnig þekkt sem Hlaða, er skráður sem eigandi að fimmtán prósentum í fyrirtækinu.



ON er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur, sem er að stærstum hluta í eigu Reykjavíkurborgar, sér um að reka og þjónusta hleðslustöðvar við þjóðvegi landsins ásamt því að veita ráðgjöf bæði á sviði hleðslulausna fyrir fyrirtæki og fjölbýlishús. Hleðsla ehf. er seljandi hleðslustöðva og hefur sett upp stöðvar fyrir fyrirtæki og býður þjónustu til að rafvæða bílastæði fjölbýlishúsa.



„Það er rétt að ég er framkvæmdastjóri Hlöðu og ég vinn sem verktaki hjá Orku náttúrunnar, sem tæknistjóri hleðslustöðva. Ég kem ekkert nálægt nýjum málum, nýjum uppsetningum eða slíku, nema þá í tæknilegum hluta að klára þau mál. Ég kem ekki nálægt innkaupum. Ég hef heldur aldrei talað um búnað,“ segir Ólafur Davíð.



Vegir Hlaða og ON hafa legið saman nokkrum sinnum á undanförnum vikum. Á fræðslufundi hjá bílaumboði í maí var auglýst að þar væru sérfræðingar frá bæði ON og Hlöðu, á sama fundi undirritaði Ólafur Davíð samstarfssamning við umboðið fyrir hönd ON. Ólafur Davíð var titlaður tæknistjóri hlaða hjá ON, því var breytt fyrir skömmu yfir í ráðgjafi í hlöðum á einstaklingsmarkaði.



Keppinautar Hleðslu sem Fréttablaðið hefur rætt við segja að það skjóti mjög skökku við að framkvæmdastjóri og eigandi keppinautar starfi einnig hjá opinberu fyrirtæki sem veiti ráðgjöf og vinni við uppbyggingu innviða fyrir rafbíla.



Ólafur Davíð segir að hann hafi aldrei misnotað aðstöðu sína í störfum fyrir ON, en hann hefur starfað þar síðustu þrjá mánuði. Það hafi verið ON sem leitaði til hans um að taka að sér þetta starf á meðan annar starfsmaður væri frá.



Gögn sem Fréttablaðið hefur undir höndum sýna að Orkuveitan vissi af þessum hagsmunaárekstri og að kurr sé meðal annarra fyrirtækja vegna málsins.



Ekki náðist í Berglindi Rán Ólafsdóttur, framkvæmdastjóra ON, við vinnslu fréttarinnar.



ON hefur ekki svarað fyrirspurn Fréttablaðsins um hversu margar hleðslustöðvar fyrirtækið hafi keypt af Hleðslu ehf. Upplýsingafulltrúi ON sagði að það gæti tekið langan tíma að taka upplýsingarnar saman.